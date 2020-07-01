Европарламент не посылал наблюдателей на голосование в России

Депутатов Европейского парламента (ЕП) "не пригласили для наблюдения" за процессом голосования по вопросу об изменениях в Конституции РФ, в связи с этим они "не будут комментировать ни процесс, ни результаты", которые должны быть обнародованы позднее. Об этом говорится в опубликованном в среду, 1 июля, заявлении председателя комитета Европарламента по иностранным делам Дэвида Макалистера и Томаса Тобэ, сопредседателя группы ЕП по поддержке демократии и координации выборов.

Макалистер и Тобэ констатировали, что "любой член ЕП, который решил наблюдать за этим избирательным процессом в РФ или на незаконно аннексированном Крымском полуострове, где Европейский союз не признает и не будет признавать проведение этого референдума, сделал это по собственной инициативе и ни при каких обстоятельствах не должен ни в каких заявлениях или же своими действиями связывать свое участие с ЕП".

Постпред Украины при ЕС обратился к руководству Европарламента

Ранее представитель Украины при ЕС Николай Точицкий обратился к руководству Европарламента с призывом осудить визит французских евродепутатов в аннексированный Россией у Украины Крым.

Точицкий подчеркнул, что поездка отдельных парламентариев на полуостров является нарушением законодательства Украины и противоречит официальной позиции Евросоюза по поддержке ее территориальной целостности.

Как уточняет украинское издание "Европейская правда", ряд евродепутатов собирался в Крым с 30 июня по 2 июля. Возглавил делегацию в составе девяти человек член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.