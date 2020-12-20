Европа усиливает ограничения из-за мутации COVID-19 в Великобритании

По ее словам, носители нового штамма выявлены и за пределами Великобритании: девять - в Дании, один - в Нидерландах и один - в Австралии.

"По всей Европе, где передача вируса носит интенсивный и широко распространенный характер, страны должны удвоить свои усилия по контролю и профилактике", - подчеркнула собеседница агентства.

Бельгия прерывает воздушное и ж/д сообщение с Великобританией

Между тем, уже стало известно, что Бельгия с 00.01 по местному времени (02.01 мск) 21 декабря прервет воздушное и железнодорожное сообщение с Соединенным Королевством. Об этом сообщил бельгийский премьер Александер Де Кроо в эфире фламандского общественного вещателя VRT.

Ограничение коснется, в частности, скоростных пассажирских поездов Eurostar, которые связывают Брюссель и Лондон. Мера введена минимум на 24 часа, однако при необходимости может быть продлена.

Бельгийские власти также поддерживают контакты со своими французскими коллегами по вопросу о транзитных пассажирах из Великобритании.

Чехия ужесточила карантин

В свою очередь Чехия уже ввела более жесткие карантинные ограничения для прибывающих из Великобритании, передало агентство AP.

Австрия объявила, что готовится прервать воздушное сообщение с Соединенным Королевством, но пока, по данным агентства APA, не назвала конкретных сроков. Французские власти, как ожидается, сделают соответствующее заявление до конца дня 20 декабря, передал канал BFM.

К аналогичной мере прибегнет и Италия. Об этом написал в Facebook глава МИД страны Луиджи Ди Майо. "Великобритания выпустила предупреждение относительно нового штамма COVID-19", - отметил Ди Майо. "Долг нашего правительства - защищать итальянцев, и по этой причине... мы подпишем совместно с министром здравоохранения указ о приостановлении полетов в Великобританию и из нее", - пообещал он, не уточнив, однако, когда эта мера вступит в силу.

Германия оценивает риски

Германия также изучает возможность принятия соответствующих мер. Ограничения на рейсы из Великобритании и ЮАР, где также был выявлен новый штамм - "серьезно рассматриваемый вариант", сообщил информационный канал n-tv со ссылкой на круги в федеральном министерстве здравоохранения. Германские эксперты внимательно следят за развитием событий, находятся в контакте с соседними европейскими странами и работают в полную силу, чтобы оценить информацию о возможной мутации вируса.