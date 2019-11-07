Европа требует ввести мораторий на смертную казнь в Белоруссии. В прошлом году там казнили четыре человека

"Единственным путем улучшения отношений Беларуси с Советом Европы" является срочное введение Минском моратория на смертную казнь, что станет первым шагом к ее отмене. Об этом говорится в заявлении генерального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросу об отмене смертной казни Тита Корлатяна, опубликованном на сайте ассамблеи во вторник, 5 ноября.

В документе отмечается, что вынесенный Брестским областным судом 25 октября смертный приговор в отношении Виктора Сергиля, обвиняемого в убийстве восьмимесячного ребенка, стал уже третьим случаем в году, когда судебные органы прибегают к высшей мере наказания. "Независимо от тяжести преступления и общественной заинтересованности в назначении соразмерной санкции, европейские стандарты в области прав человека запрещают применение смертной казни при любых обстоятельствах", — говорится в заявлении.

Корлатян также отметил, что приговор Сергилю разочаровывает, поскольку показывает, что "белорусская судебная система продолжает применять смертную казнь, несмотря на некоторые аболиционистские сигналы в политической сфере, в частности, от членов Национального собрания".

Смертная казнь в Европе применяется только в Беларуси