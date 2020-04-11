Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Как сообщает BFM, Макрон был пессимистичен. Поскольку сроки карантина и течение эпидемии в разных регионах Европы и мира заметно отличаются, свободное перемещение между странами вызывает опасения.

На данный момент внешняя граница Шенгена закрыта. Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил вероятность закрытия границ между европейскими странами, а также внешней границы, как минимум до сентября. О том, какое решение в итоге будет принято, станет известно в понедельник, 13 апреля. На этот день назначено обращение президента к жителям Франции.

На данный момент на фоне пандемии коронавируса COVID-19 въезд для иностранцев ограничен почти во всем мире. Гглавы государств и правительств ЕС приняли решение приостановить въезд для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в марте. Сейчас в мире более 1,7 млн заболевших коронавирусом.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!