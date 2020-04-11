Европа может сохранить границы закрытыми до сентября

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время закрытой видеоконференции с руководителями профсоюзов коснулся вопроса о границах, пишет "Коммерсант" со ссылкой на BFM.
Как сообщает BFM, Макрон был пессимистичен. Поскольку сроки карантина и течение эпидемии в разных регионах Европы и мира заметно отличаются, свободное перемещение между странами вызывает опасения.
На данный момент внешняя граница Шенгена закрыта. Ссылаясь на рост заболевания в Америке и начало заражения в Африке, президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил вероятность закрытия границ между европейскими странами, а также внешней границы, как минимум до сентября. О том, какое решение в итоге будет принято, станет известно в понедельник, 13 апреля. На этот день назначено обращение президента к жителям Франции.
На данный момент на фоне пандемии коронавируса COVID-19 въезд для иностранцев ограничен почти во всем мире. Гглавы государств и правительств ЕС приняли решение приостановить въезд для граждан стран, не входящих в Евросоюз, в марте. Сейчас в мире более 1,7 млн заболевших коронавирусом.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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