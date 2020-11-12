Еврокомиссия представила стратегию по обеспечению равенства для ЛГБТ

Как отмечается, стратегия, рассчитанная на следующие пять лет, рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются представители ЛГБТ, и включает в себя ряд целенаправленных действий, в том числе юридического и финансового характера. Она охватывает четыре основных направления: борьбу с дискриминацией, обеспечение безопасности, создание инклюзивных обществ и роль ЕС в достижении равенства для ЛГБТ во всем мире.

В ЕС люди не должны бояться дискриминации

В рамках борьбы с дискриминацией комиссия намерена, в частности, проанализировать ситуацию в вопросе обеспечения равных прав в области занятости. Предполагается также расширить список преступных деяний, преследуемых на территории ЕС, включив туда гомофобную травлю. Кроме того, будут финансироваться инициативы, направленные против преступлений ненависти, а также подстрекательства и насилия в отношении ЛГБТ-сообщества.

Планируется также уделить внимание защите прав однополых семей. Имеется ввиду, что из-за различий в национальных законодательствах государств-членов ЕС однополые союзы могут не всегда признаваться при пересечении внутренних границ союза. Комиссия намерена представить законодательную инициативу о взаимном признании воспитания в однополых семьях и рассмотрит возможные меры по содействию взаимному признанию государствами-членами однополых партнерских отношений.

Комментируя представленную стратегию, еврокомиссар по политике равенства Хелена Далли напомнила, что равенство и отсутствие дискриминации являются основными ценностями Евросоюза. "Это означает, что все люди в Европейском Союзе чувствуют себя свободно и безопасно и не должны бояться дискриминации или насилия из-за сексуальной ориентации, гендерной идентичности, выражения сексуальности или половой принадлежности", — цитирует ее пресс-служба Еврокомиссии.