Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования. Эстония в I квартале получит 30 000 доз

Она напомнила, что вакцина Moderna является вторым препаратом, допущенным в ЕС.

We are providing safe & effective #COVID19 vaccines for Europeans.



We have authorised the @moderna_tx vaccine, the 2nd vaccine approved in the EU.



Europe has secured so far 2 billion doses of potential vaccines - more than enough for protecting us all #StrongerTogether pic.twitter.com/Ujg4C997fK — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

Эстония в рамках совместной закупки Евросоюза заказала 234 000 доз вакцины Moderna, которых хватит для вакцинации 117 000 человек, напоминает rus.err.

"Мы получили точную программу распределения вакцины, и первые поставки не такие уж большие, как мы хотели. Представители фармацевтической компании Moderna пообещали доставить в Евросоюз в первом квартале 10 млн доз, доля Эстонии в этой партии – 30 000 доз. Более крупные партии прибудут, соответственно, во втором и третьем кварталах. Для Эстонии предназначено по 100 000 доз в каждом квартале", - заявил министр социальных дел Танель Кийк.