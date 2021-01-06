06.01.2021, 18:39

Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования. Эстония в I квартале получит 30 000 доз


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Еврокомиссия одобрила вакцину Moderna для использования. Эстония в I квартале получит 30 000 доз
ZUMAPRESS.com

Европейская комиссия одобрила использование вакцины от коронавируса американского концерна Moderna. Об этом сообщила в Twitter председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что вакцина Moderna является вторым препаратом, допущенным в ЕС.

Эстония в рамках совместной закупки Евросоюза заказала 234 000 доз вакцины Moderna, которых хватит для вакцинации 117 000 человек, напоминает rus.err.

"Мы получили точную программу распределения вакцины, и первые поставки не такие уж большие, как мы хотели. Представители фармацевтической компании Moderna пообещали доставить в Евросоюз в первом квартале 10 млн доз, доля Эстонии в этой партии – 30 000 доз. Более крупные партии прибудут, соответственно, во втором и третьем кварталах. Для Эстонии предназначено по 100 000 доз в каждом квартале", - заявил министр социальных дел Танель Кийк.

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