Еврокомиссия: ЕС находится в центре второй волны пандемии. Вакцинация начнется в апреле
Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Евросоюз находится в центре второй волны пандемии COVID-19, заявила в среду председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Все больше людей заражают других. Не далее, как на прошлой неделе, число подтвержденных случаев заражения в Европе оценивалось в 1,1 млн", — сказала глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе.
"Ситуация сложная, очень сложная. Но мы все еще в состоянии сдержать распространение вируса, если все будем подходить к этому ответственно. (…) Мы должны непременно сдержать этот вирус до того, как мы будем располагать вакцинами и лучшими средствами для защиты здоровья всех", — продолжила фон дер Ляйен.
Меры ЕС по борьбе с коронавирусом
Она перечислила меры, принятые Еврокомиссией с начала пандемии для усиления возможностей борьбы против коронавируса и лучшей координации действий в Евросоюзе.
При этом председатель ЕК объявила о планируемых дополнительных шагах, включающих дальнейшее улучшение координации в области обмена информацией, тестирования населения, медицинского оборудования, перемещения людей и стратегии вакцинации.
Вопросу лучшей координации, отметила фон дер Ляйен, будет посвящено совещание онлайн в четверг, 29 октября, глав государств и правительств стран ЕС. Еврокомиссия предполагает, в частности, призвать к более тесному взаимодействию в сфере обмена данными на основе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Также планируется создание европейской платформы национальных научных советников по COVID-19.
"Мы будем рекомендовать стратегию эффективных и скоординированных тестов и предложим увеличение мощностей для проведения тестов. (…) Что касается нас, мы мобилизуем теперь 100 млн евро в рамках инструмента чрезвычайной помощи для закупки экспресс-тестов, которые затем распределим среди государств-членов", — сообщила глава ЕК. По ее словам, для этого будет запущен единый государственный рынок.
Подготовка к вакцинации
Она также подчеркнула важность подготовки к кампании вакцинации от коронавируса. Еврокомиссия предлагает продлить на полгода освобождение от НДС вакцин и наборов для проведения тестов, уточнила фон дер Ляйен.
"В соответствии с нашей стратегией вакцинации от 15 октября мы обращаемся с призывом к государствам-членам, чтобы они уже приготовили планы национальных вакцинаций и чтобы эти планы теперь были изучены на уровне Европейского союза. Мы должны быть готовы к поступлению первых вакцин. Предстоит многое сделать, принять во внимание огромное количество вопросов, чтобы можно было корректно осуществить распределение вакцин", — сказала глава Еврокомиссии.
Она, в частности, указала на важность определения групп для приоритетной вакцинации. "И есть аспект, по которому я хочу высказаться абсолютно ясно: не будет компромиссов в том, что касается надежности вакцин", — подчеркнула фон дер Ляйен.
Глава ЕК также отметила, что для всех должен быть обеспечен всеобщий и справедливый доступ к вакцинам.
Вакцинация от коронавируса в Европейском союзе может начаться в апреле следующего года.
"По оптимистическому сценарию мы можем ежемесячно поставлять от 20 до 50 млн доз (вакцин) для граждан Европы, поставки могут начаться уже в апреле", - сказала глава Еврокомиссии.
Она заявила, что "ситуация очень серьезна во всех странах" ЕС. "Вирус быстро распространяется по Европе. Мы уже глубоко находимся во второй волне. На сегодня в Европе заражено более 1,1 млн человек, и наши прогнозы таковы, что эта цифра быстро увеличится в последующие 2-3 недели", - сказала фон дер Ляйен.
При этом она отметила, что "люди все больше и больше пресыщены мерами, предпринимаемыми для борьбы с вирусом, они платят очень высокую цену - социальную и экономическую". По словам главы Еврокомиссии, ограничения личной свободы, введенные для борьбы с пандемией, "оказали влияние на психику многих", но сейчас не время их ослаблять.
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