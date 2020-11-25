Еврокомиссия дала "зеленый свет" контракту на поставку вакцины Moderna

"Я очень рада объявить о сегодняшнем соглашении с компанией Moderna о закупке до 160 млн доз ее будущей вакцины. Это наш шестой контракт с производителем вакцины, и мы работаем над еще одним", — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что ЕК создает "один из самых полных в мире портфелей вакцин против COVID-19". "Безопасная и эффективная вакцина может помочь нам положить конец пандемии и постепенно вернуться к нормальной жизни", — считает глава ЕК.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что контракт предусматривает первоначальную закупку 80 млн доз от имени всех государств-членов ЕС, а также возможность запросить в дальнейшем еще 80 млн доз, которые будут поставлены после того, как вакцина докажет свою безопасность и эффективность против COVID-19.

В Брюсселе напоминают, что Moderna дополняет портфель вакцин, которые будут производиться в Европе. Он уже включает контракты, подписанные с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNTech-Pfizer, и контракт с CureVac, утвержденный ЕК.

"Этот диверсифицированный портфель вакцин обеспечит хорошую подготовку Европы к вакцинации, как только будет доказана их безопасность и эффективность", — отмечается в сообщении.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!