Евродепутат: против режима Лукашенко пора вводить санкции ЕС

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси 14 июля отказалась зарегистрировать кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Но зарегистрировала Светлану Тихановскую, жену заключенного блогера Сергея Тихановского, а также нескольких других оппозиционных политиков. В тот же и на следующий день в Минске и ряде других городов страны прошли стихийные митингив поддержку Бабарико и Цепкало. В интервью DW председатель делегации Европарламента по отношениям с Беларусью, польский социал-демократ Роберт Бедронь рассказал, как, по его мнению, должен реагировать ЕС на действия властей Беларуси.

Deutsche Welle: После решения ЦИК Беларуси многие люди вышли на улицы с протестом. Более 200 человек задержаны. Для вас эти события стали неожиданностью?

Роберт Бедронь: Много лет гражданское общество в Беларуси было очень спокойным. Но сегодняшняя Беларусь — это другая страна, где тысячи людей выходят на акции протеста. Гражданское общество полно энергии, оппозиция становится сильнее. Возможно, в этом кроется причина, по которой режим Лукашенко реагирует столь жестко.

- Считаете ли вы это началом белорусского "Майдана"?

- Я не знаю. Мы знаем, как закончился Майдан в Украине, поэтому надо быть осторожным в сравнениях. Но теперь гражданское общество и обычные граждане действительно играют другую роль, чем год или два назад. В Беларуси явно перемены.

- Протесты проходят мирно, но милиция обращается с демонстрантами жестко…

- Лукашенко правит Беларусью уже более четверти века. Он хочет переизбраться и сделает для этого всё. Поэтому и такая реакция милиции. Она становится более жестокой. Это нас не удивляет, ведь каждый раз, когда Лукашенко хочет переизбраться, он пускает в дело милицию. Но в этот раз реакция намного сильнее, чем раньше. Поэтому мы в Европарламенте ждем однозначной реакции Евросоюза, в частности верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля. Нужна новая стратегия в отношении Беларуси. Нынешний подход уже не работает. Лукашенко становится более радикальным. И это требует более активной реакции ЕС.