Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ

Глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер предостерег проживающих в ФРГ евреев от угрозы со стороны антисемитов. "С давних пор так сложилось, что в некоторых крупных городах (Германии. — Ред.) евреи подвержены потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность", — заявил Шустер в воскресенье, 26 мая.

Он отметил, что указал на эту проблему еще два года назад и "было бы хорошо, если бы на нее обратили внимание также на высшем политическом уровне". Пришло время для того, чтобы "борьба с антисемитизмом стала задачей для всей общественности", считает Шустер.

Экс-глава совета, председатель еврейской общины Мюнхена и Верхней Баварии Шарлотта Кноблох призвала правительство ФРГ позаботиться о том, чтобы евреи могли безбоязненно жить в стране. "Страх перед возможной опасностью в еврейском обществе сегодня велик", — заявила Кноблох, отметив, что может "понять каждого, кто не хочет, чтобы здесь по внешнему виду можно было определить, что он исповедует иудаизм".

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