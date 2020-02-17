”Это война в Европе. И она длится столько же, сколько и Вторая мировая война”. Зеленский впервые выступил на Мюнхенской конференции

”Я хочу обратить ваше внимание, что не совсем корректно говорить „война в Украине”. Это — война в Европе. И она вместе с аннексией Крыма уже длится столько же, сколько и Вторая мировая война”, — заявил Зеленский. Он отметил, что украинцы будут счастливы, если их страна не будет упоминаться в международных докладах. Но, считает Зеленский, это должно произойти после того, как на юго-востоке Украины наступит мир, страна восстановит свою территориальную целостность, а в ее состав вернутся ”наши территории — Донбасс и Крым”. Зеленский заявил, что хотел бы провести в октябре 2020 года местные выборы на всей территории Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях и Крыму.

В ходе выступления президент сообщил, что Украина выступает за разведение сил вдоль линии разграничения в Донбассе по ”секторальному принципу”. Причем, по его словам, переход от одного сектора к другому должен быть только после того, как ОБСЕ подтвердит, что в секторе нет военной техники и войск. Зеленский пообещал в ближайшее время представить это предложение участникам ”нормандской четверки” (в нее входят Россия, Украина, Франция и Германия).

”Я твердо убежден, что без прекращения огня на востоке Украины и возвращения Крыма мы не можем починить поврежденную региональную безопасность в Европе”, — добавил Зеленский. Он также выступил за освобождение 200 украинцев, которых держат ”в нечеловеческих условиях” в ДНР и ЛНР, а также 100 украинцев и крымских татар, задержанных в Крыму и России.