"Это привет из того времени, когда люди полагали, что все будет всегда". Леонид Парфенов — об эпидемии коронавируса

"Предмет, с которого все у меня началось, — это приобретенный 2 ноября 2019 года билет в театр Ла Скала на 29 февраля 2020 года, на ”Трубадура”. А 23 февраля театр Ла Скала снял все спектакли, потому что уже началась эпидемия. Еще было всего 100 человек заболевших во всей Ломбардии, столицей которой Милан является, еще не одной жертвы, а теперь десятки тысяч переболевших и тысячи уже умерших.

И вот думаешь, 23 отменили, а у тебя на 29 — это на шестой ”день войны” билет в оперу, представляете. И из этого листочка, на котором распечатан билет, пожалуй, несколько выводов.

Первое, что в голову приходит, и я все это даже повторяю. Вот этот билет — это все равно что в Бресте в клубе, в Доме офицеров, на танцы на 28 июня 1941 года был бы билет. Потому что 21 июня была ведь суббота, а известно, что в Бресте были танцы, выходной-то тогда был один", — пишет Парфенов.

Далее журналист вспоминает о видеоролике, демонстрирующем виды пустого Милана.

"Пустые трамваи в пустом городе — жуткое совершенно зрелище. И там в том числе стоит театр Ла Скала, абсолютно ”мертвый”, тихонечко колышутся флаги Евросоюза и Италии, и там, понятно, висит расписание на этот февраль, на последний месяц, когда были спектакли. И там же вот этот ненужный ”Трубадур”, он так и остается. Это какой-то привет из того времени, когда люди полагали, что все будет всегда и будут идти в опере спектакли, и как же Верди да не будет идти в Ла Скала, и, конечно, все так и должно быть. Они не знали, что уже 29 февраля не будет ничего, уже 23 ничего не стало" — подытожил он.

К 8 апреля в Италии выявлено более 135 000 случаев заражение коронавирусом. Более 17 000 человек погибли.

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