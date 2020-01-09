"Это не тема для хайпа и лайков в соцсетях". Зеленский сделал заявление по крушению ”Боинга” в Иране

”Я прошу всех — особенно, когда Украина находится в условиях информационной войны, — воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий”, — заявил Зеленский.

В катастрофе, по официальным данным, погибли 11 украинцев, среди них — девять членов экипажа. День 9 января объявлен на Украине траурным. По словам украинского лидера, уже специально подготовлены самолеты для отправки в Киев из Тегерана тел погибших, сейчас украинская сторона ждет согласования с Ираном для вылета.

”Приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду”, — подчеркнул украинский президент. Он также выразил соболезнования семьям всех, кто погиб на борту ”Боинга”.

По словам политика, по делу о крушении возле столицы Ирана местные власти уже начали ”детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права”. Зеленский добавил, что изучением причин крушения занимается специальная комиссия при Организации гражданской авиации Исламской республики Иран.