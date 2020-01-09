"Это не тема для хайпа и лайков в соцсетях". Зеленский сделал заявление по крушению ”Боинга” в Иране

Кроме того, в Тегеран направлены 45 украинских специалистов, представляющих Государственную авиационную службу, Национальное бюро расследований авиационных происшествий и представители авиакомпании МАУ.
"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам необходимы терпение, выдержка и мудрость", — добавил он.
Ранее Владимир Зеленский также поручил полностью проверить все самолеты украинской гражданской авиации на предмет летной пригодности. ”Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране будет проведена проверка… всего гражданского флота”, — отметил украинский президент.
Самолет ”Международных авиалиний Украины” рухнул вскоре после взлета из тегеранского аэропорта утром 8 января. Лайнер загорелся и разбился, корпус его был полностью разрушен.
В самолете находились 168 пассажиров и девять членов экипажа. Никто из них не выжил. Ранее МИД Украины утверждал, что погибли 82 иранца, 63 канадских гражданина, 10 шведов, четыре афганца, три немца и трое британских подданных.
Крушение украинского ”Боинга” произошло перед ракетным ударом Ирана по американцам, что привлекло особенное внимание международной общественности. Тегеран, напомним, нанес ”удары возмездия” по базам вооруженных сил США в ответ на убийство Пентагоном иранского генерала Касема Сулеймани под Багдадом.
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