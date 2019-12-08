"Это не Майдан". В Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского"

Около 15 тысяч человек вышли в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на акцию "Красные линии для Зеленского", чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в "нормандском формате". Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

"Власть была так напугана, что назвала наше мирное и конструктивное вече майданом. Друзья, вы ошибаетесь. Майдан не такой", — заявил со сцены лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. "Мы желаем успеха украинской делегации", — подчеркнул он.

"Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от "Нормандии", как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли статистику обстрелов, раненых и убитых", — написала в своем Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

В чем смысл "красных линий"