”Это моя проблема. Мы ее решаем”. Лукашенко пообещал разобраться с протестами в Беларуси в ближайшие дни

В одном из цехов комбината, рассказал Лукашенко, к нему подошла женщина, пожелавшая ”выстоять в этой ситуации”. Но, по его словам, обстановка не такая сложная, что надо ”выстаивать”, передает "Медуза".

”В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим”, — сказал Лукашенко.

Он добавил, что 21 августа встречался с представителями правоохранительных структур, которые ежедневно дежурят, чтобы сохранить мир и покой. ”И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать”, — сказал Лукашенко.