”Это моя проблема. Мы ее решаем”. Лукашенко пообещал разобраться с протестами в Беларуси в ближайшие дни
Александр Лукашенко считает, что ситуация, сложившаяся в Беларуси после выборов президента, очень политизирована, но не катастрофичная. Об этом он заявил во время визита на агрокомбинат ”Дзержинский”, сообщает ”Белта”.
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