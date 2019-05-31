”Это абсолютно оскорбительно”. Пресс-секретарь президента — о надписи ”Путин — вор”

”Эхо Москвы”: Сейчас пришла информация из Набережных Челнов. Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против человека, который вывесил баннер с надписью про Владимира Путина. Почему какие-то надписи считаются оскорбительными, а какие-то нет — кто это решает?

Дмитрий Песков: Не знаю. А какой он баннер повесил?

”Эхо Москвы”: ”Путин — вор”. Простите, это цитата.

Песков: Понятно. С вашей точки зрения, это как?

”Эхо Москвы”: Я не знаю. А как считает президент — это оскорбительно или нет?

Песков: Я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.