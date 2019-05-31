”Это абсолютно оскорбительно”. Пресс-секретарь президента — о надписи ”Путин — вор”(23)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Эхо Москвы" сказал, что считает надпись ”Путин — вор” оскорбительной. Беседу публикует Meduza.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире "Эхо Москвы" сказал, что считает надпись ”Путин — вор” оскорбительной. Беседу публикует Meduza.
”Эхо Москвы”: Сейчас пришла информация из Набережных Челнов. Верховный суд Татарстана прекратил административное дело против человека, который вывесил баннер с надписью про Владимира Путина. Почему какие-то надписи считаются оскорбительными, а какие-то нет — кто это решает?
Дмитрий Песков: Не знаю. А какой он баннер повесил?
”Эхо Москвы”: ”Путин — вор”. Простите, это цитата.
Песков: Понятно. С вашей точки зрения, это как?
”Эхо Москвы”: Я не знаю. А как считает президент — это оскорбительно или нет?
Песков: Я, например, считаю, что это абсолютно оскорбительно. Это мое личное мнение.
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