Эстонский дом в Стокгольме превратился в яблоко раздора. Дело дошло до суда

Внутренние разборки в Эстонском доме в Стокгольме в последнее время стали особо активными. Новая и старая администрации противостоят друг другу, а для решения разногласий обращались уже и в полицию, и в суд, и в прокуратуру. Причины как бы наличествуют: украденные акции, строительство без разрешения, фиктивные договоры и сдача квартир в аренду без очереди.

В мае 2017 года приступил к должности новый исполнительный директор Эстонского дома Тааве Сёэт Вахермяги, а также новое правление. По его словам, прошлая администрация во главе с экс-директором Тийной Пинтсаар покинула должность безосновательно и без процедуры передачи. Новая администрация прекратила рабочие отношения с опытным бухгалтером-администратором Эгертом-Тийтом Леммиком и предпринимателем Патриком Шуткевичем. Стало известно о нескольких нарушениях, в результате которых пропало доверие к сотрудникам.

”Мы должны были просто забрать дом, потому как его попросту забросили. Нам даже не дали контакты арендаторов Эстонского дома, мы были вынуждены сами стучаться в двери и, унижаясь, выпрашивать данные”, — пояснил Вахермяги. Также и у партнеров и поставщиков пришлось просить важные документы и пароли. ”Признаю, что были совершены и ошибки, например, проспали сроки оплаты, и часть счетов ушли в инкассо. Теперь же мы можем заниматься своими делами и справимся, но начинать было сложно”, — поведал Вахермяги.

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