Эстонские военные переместятся из Ирака в Кувейт

Командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем в прямом эфире "Актуальной камеры" (ETV) сообщил, что дислоцированные в Ираке эстонские военнослужащие вместе с датчанами будут переведены в Кувейт, передает rus.err.ee.
По словам Мартина Херема, эстонские военнослужащие должны перебраться в Кувейт в течение суток. Информация о выводе подразделения датчан поступила в главный штаб Сил обороны 8 января в 18 часов, передает ERR.
"Что будет дальше? Зависит от действий международной коалиции. Надеемся, что сможем продолжить миссию в Ираке", - отметил Херем.
В начале следующего месяца в Ирак должна была отправиться новая партия эстонских военнослужащих.
В Ираке находятся шесть эстонских военных инструкторов.
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