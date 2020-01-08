Эстонские военные переместятся из Ирака в Кувейт

По словам Мартина Херема, эстонские военнослужащие должны перебраться в Кувейт в течение суток. Информация о выводе подразделения датчан поступила в главный штаб Сил обороны 8 января в 18 часов, передает ERR.

"Что будет дальше? Зависит от действий международной коалиции. Надеемся, что сможем продолжить миссию в Ираке", - отметил Херем.

В начале следующего месяца в Ирак должна была отправиться новая партия эстонских военнослужащих.

В Ираке находятся шесть эстонских военных инструкторов.