Эстония, Латвия и Литва ввели санкции в отношении Лукашенко и еще трех десятков должностных лиц Беларуси

МИД Эстонии выступил сегодня с заявлением, в котором сообщается, что против 30 белорусских чиновников вводится запрет на въезд в страну.

Запрет вводится в отношении лиц, которые играли центральную роль в фальсификациях результатов президентских выборов в Беларуси, а также в использовании насилия в отношении мирных демонстрантов.

Запрет сроком на 5 лет вводится в отношении Александра Лукашенко, министров внутренних дел и юстиции, генпрокурора, служащих президентской администрации, членов Центральной избирательной комиссии, представителей силовых структур.

Полный список находится здесь.

На прошлой неделе шли подготовительные работы, список согласовывался.

"Сегодня во второй половине дня Литва, Латвия и Эстония объявят этот список. В нем около 30 фамилий, однако, это будет лишь начальная версия списка, без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти", — заявил в первой половине дня журналистам президент Литвы.

МИД Латвии тоже выступил с соответствующим заявлением, в котором приведен список белорусских чиновников, на которых накладываются санкции.