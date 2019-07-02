”Эстонцы действовали правильно”. Латвийский депутат считает советский памятник не мемориалом, а атрибутом российской идеологии

Депутат полагает, что международный договор с Россией о защите памятников — это лишь предлог. "Это уже в 2013 году прессе фактически подтвердил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. В качестве первой причины, почему нельзя сносить памятник, он упомянул не договор, а то, что это приведет к расколу в обществе. Мне кажется, это главная причина, по которой нет желания двигать вопрос. Но такой подход — неправильный. В Эстонии ситуация с "бронзовым солдатом" была щекотливой, но сегодня мы видим, что эстонцы действовали правильно".

Ранее уже сообщалось, что Сейм проголосовал за продвижение инициативы о сносе памятника Освободителям в Пардаугаве. Инициатива будет передана на рассмотрение Комиссии Сейма по иностранным делам и Комиссии по образованию, культуре и науке.

Сбор подписей за снос памятника был начат на портале Mana Balss в 2017 году. Автор инициативы Угис Полис отметил, что памятник — это один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации. Русский союз Латвии объявил сбор подписей в защиту памятника, и за три дня было собрано 10 000 подписей (всего — более 23 000). Сейм отклонил инициативу РСЛ.

Представитель МИДа Латвии Янис Бекерис подтвердил Delfi, что памятник Освободителям Риги находится под защитой международного договора с Россией о сохранении, уходе и благоустройстве мемориальных сооружений. Министерство иностранных дел Латвии никогда не рассматривало возможности отступить от выполнения договора в одностороннем порядке. Свою позицию МИД не менял уже 25 лет.

Подробно о памятнике можно прочитать здесь.