Если выборы в Москве будут честными, это будет сокрушительное поражение ”Единой России”

На митинге присутствовало порядка 22 000 человек. Сложно было предположить, что их будет столько, поскольку это всё-таки лето, период отпусков, выходные. Лето считается политически самым плохим временем для того, чтобы вывести людей на улицу. И тем не менее рассерженные горожане вышли. Хотя выглядели не такими уж рассерженными, даже те, кто держал в руках плакаты ”Я в бешенстве”, были очень интеллигентными, спокойными. Никакого подобия давки у рамок-металлоискателей.

На проведение акции дали разрешение Либертарианской партии, которая собрала самый крупный митинг в своей истории. Власти в современной России или не дают согласия ни на какие митинги, либо дают согласие не слишком популярным организациям, которые едва ли соберут много людей. А тут согласовали две акции: на 20-е и на 21-е число. И организатор акции на 21-е число, кандидат от КПРФ Владислав Жуковский, заявку отозвал, чтобы больше людей пришло на одну акцию. Кстати, из-за того, что Жуковский пошел под знаменами КПРФ, его подписи приняли. И тем не менее, несмотря на все это, он тоже выступал.

Митинг был не особенно длинным. 100 минут — и всё закончилось. Спикеров было много, менее яркие ораторы чередовались с более выдающимися, собравшиеся охотно подхватывали лозунги, которые произносились со сцены. Организаторам не дали поставить телемониторы, но звук был громкий, слышно было хорошо от самых рамок-металлоискателей, которые даже не все пришедшие успели пройти — очереди были очень длинными. Несмотря на то, что люди только слышали, но не особенно видели, все шло бодро и позитивно.