Если выборы в Москве будут честными, это будет сокрушительное поражение ”Единой России”

Поводом для митинга стал недопуск независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу. У них якобы нашли превышение нормы брака в подписях. При этом сами кандидаты видят, что недействительными признаны подписи их родственников, соседей, видных общественных деятелей. Некоторые показывали видео, как они ставили подписи. Некоторых подписавшихся и вовсе объявили умершими. И даже когда Илья Яшин, кандидат, которому не хватило 133 подписей, по версии избирательной комиссии, принес 140 заявлений от людей, чьи подписи были признаны недействительными и еще 40 таких человек пришли в избирком, никто с ними не стал разговаривать.
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Учитывая статус Москвы, власти, на мой взгляд, испугались и подумали, что люди проглотят всю эту фигню
Зачем это было сделано? На муниципальных выборах независимые кандидаты выступили очень здорово и московские муниципалитеты оказались заняты оппозиционерами. Партия власти вообще проигрывает кому угодно, и многие кандидаты от ”Единой России” выставляли на этих выборах свои кандидатуры в качестве самовыдвиженцев, чтобы не ассоциироваться со своей партией, они спрятались под масками простых врачей, учителей, благотворителей. Если бы выборы были честными, партию власти ждало бы сокрушительное поражение. Мосгордума формирует бюджет Москвы, и это уже довольно серьезный уровень в отличие от мунициальных депутатов, власть которых ничтожна. Учитывая статус Москвы, власти, на мой взгляд, испугались и подумали, что люди проглотят всю эту фигню — отстранение кандидатов в депутаты.
Поскольку акция была разрешенной, никаких задержаний не было. В конце Алексей Навальный объявил итог ”Мы покричим разойдемся и все? Нет, мы должны что-то придумать”. И он предложил кандидатам: давайте, итогом нашего митинга будет предложение власти эдакого компромисса: мы даем вам неделю, чтобы все кандидаты, которые реально собрали подписи, были зарегистрированы, и мы проводим честные выборы и на улицу не выходим. Либо через неделю все независимые кандидаты зовут людей выйти на улицы к мэрии Москвы. Навальный просто просит позволить провести честные выборы — это минимальное требование, отвечающее даже видимости демократии. Согласно соцопросам, Илья Яшин опережает своего ближайшего конкурента в пять раз. Очевидно, что если выборы состоятся по-честному, то оппозиционеры займут десятки мест в Мосгордуме и партия власти потерпит сокрушительное поражение.
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