"Если Лукашенко уходит под контроль запада, его ждет судьба Милошевича". Российский политолог спрогнозировал будущее белорусского лидера

"Политический смысл действий Лукашенко, с одной стороны — попытаться привлечь на свою сторону прозападных антироссийских избирателей. С другой — дать сигнал Западу, что ”я с вами, я против России, поддерживайте меня, признавайте результаты выборов”. На мой взгляд, этот расчет неверный. Я думаю, что Запад списал Александра Григорьевича, и если он надеется на изменение позиции, то надеется он напрасно. В случае, если он уходит под контроль западных структур, его ждет судьба бывшего президента Сербии Слободана Милошевича (Милошевича передали в Гаагу — прим. RusDelfi).

В то же время этот ход демотивирует пророссийских избирателей Лукашенко, которые сегодня дезориентированы и не понимают, что, собственно, происходит. Потому что Лукашенко поддерживали, поскольку он был единственным разрешенным пророссийским политиком в Белоруссии. И теперь он вдруг становится антироссийским. Что делать избирателям?

Поэтому с политической точки зрения стратегия властей является ошибочной. Или это добросовестная ошибка, или это окружение Лукашенко намеренно вводит его в заблуждение и пытается ему смоделировать врага там, где его на самом деле нет… Сложно предполагать. Но о чем можно судить с уверенностью — эмоционально Лукашенко находится в очень взведенном состоянии.

9 августа в Беларуси пройдут выборы президента, которые уже во время предвыборной агитации сопровождаются многочисленными задержаниями оппозиционных лидеров и протестами.