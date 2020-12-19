Если карантин в Литве не подействует, страну ждет комендантский час

Шимоните сказала, что комендантский час должен ограничить мобильность жителей.

"Главное — достаточно ли будет ограничена мобильность и количество контактов. Если потребуется такое ограничение, как комендантский час, какой был во многих странах Европы, наверное, почти во всех странах Европы запрещалось выходить из дома, тогда и нам придется просить ввести такое ограничение", — сказала Шимоните.

"Речь идет о том, что если мы не договоримся и не возьмем себя в руки, не сможем соблюдать правила, понимая всю серьезность ситуации, то придется принять принудительные меры и контроль со стороны правоохранительных органов", — продолжила она.

Шимоните сказала, что потребуются ли эти меры, станет известно в ближайшие дни, когда появятся новые данные о мобильности жителей.

Эксперт Вайдотас Землис-Балявичюс призвал в четверг депутатов подумать о плане Б.

"У нас должен быть план Б, парламент должен начать обсуждение вопроса введения чрезвычайного положения. (…) Может быть так, что нынешние меры не подействуют, мы что-то должны предпринять дополнительно. Ведь если не сделаем это, будет высокая смертность", — сказал эксперт.

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что вводить в стране комендантский час, чтобы остановить распространение коронавируса, не понадобится.

"Я считаю, что комендантский час не понадобится", — сказала спикер во время парламентской трансляции в фейсбуке.

В Чмилите-Нильсен отметила, что введенные со среды правительством более строгие ограничения "жизненно необходимы, чтобы приостановить разыгравшуюся вторую волну".

"Если они будут соблюдаться, то вполне вероятно, что в конце января мы сможем перейти к более нормальному режиму жизни", — сказала глава парламента.

Бывший премьер Саулюс Сквернялисна вопрос о введении режима ЧП, не скрывал своего удивления.

По его словам, до прихода к власти нынешние правящие были даже против закрытия баров и ресторанов, а сейчас "сменили пластинку".

"Сейчас вернуть все назад с помощью жестких мер — сложно. Если люди не поймут и не будут хотеть что-то делать, ничего не поделаешь — не поможет ни комендантский час, ни другие жесткие полицейские меры", — прибавил он.