"Если хотим закончить войну, эта встреча должна быть". Зеленский назвал условия для встречи с Путиным

Президент УкраиныВладимир Зеленский заявил, что Россия не подтвердила предложенную дату встречи "нормандской четверки", и что не знает, будет ли "прямая встреча" с Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-марафона сегодня в Киеве.
По словам Зеленского, именно Россия затягивает встречу "нормандской четверки".
Встреча с Россией может происходить в двух форматах.
"Встречаться мы с вами можем в двух форматах: нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. Об этой встрече никто не говорит, потому что все против", — отметил Зеленский.
На вопрос, возможна ли прямая встреча Зеленского с Путиным, он ответил: "Я не знаю, я не могу вам об этом сейчас сказать. Знаю одно — эта встреча должна быть. Если мы хотим закончить войну — она должна быть. Мы сейчас говорим только о нормандском формате. Пока что он такой, я благодарен, что он у нас хотя бы есть. Сейчас все готовы к нормандскому формату".
Также он заявил, что торопится с встречей "нормандской четверки". Потому что статистика с фронта — "два дня — один (погибший. — Ред.) человек.
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