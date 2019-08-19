"Если бы не он, люди в России до сих пор бы сидели на кухне и ели макароны". Интервью с режиссером спектакля о Михаиле Горбачеве

"Ему 88 лет. В день встречи он был в больнице и до последнего момента не было ясно, состоится ли встреча. И я в Москве был несколько дней и ждал момента, когда его выпустят, перед этим звонил из Риги. На эту встречу я взял Чулпан Хаматову и Женю Миронова, которых Горбачев очень ценит", — вспоминает Херманис.

"Я вам честно скажу, я в свое время трижды встречался с Далай-ламой, но от Горбачева идет энергетика особая, намного мощнее. Эта его харизма, можно так назвать… Далай-лама попал на свой пост в результате случайности, а Горбачев прошел путь от простого комбайнера до самого влиятельного человека в СССР, прошел все эти мостки", — добавляет он.

Премьера спектакля Нового Рижского театра состоится в мае 2020 года. Главные роли в нем исполнят Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

"Я как-то спросил Чулпан Хаматову: слышал, что в России Горбачева не любят? По опросам, где-то 90% человек? Чулпан ответила, что нет, Алвис, ты ошибаешься: 99% процентов в России его не любит. И меня очень удивляет, как же люди в России не понимают, что если бы не было Горбачева, то они бы не ездили, как сейчас, в отпуск в Египет, а до сих пор бы сидели на кухне и ели макароны. Они не понимают этого обстоятельства. Не понимаю, почему такая ненависть к Горбачеву.

Наверное, надо делать два спектакля про Горбачева, потому что, как известно, в России его не любят, а на Западе — любят. Ситуация шизофреническая. Хотя это человек, который в ХХ веке позитивно повлиял на такое большое количество судеб. И должно пройти еще время, чтобы это все поняли", — констатирует режиссер.