Еще в трех странах Европы выявили новый британский штамм COVID-19

Мутировавший вариант коронавируса был выявлен в Великобритании еще в сентябре и уже распространяется по всему миру, сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове. Ее слова передает ”Би-би-си”.
”Великобритания обнаружила этот вариант в сентябре, он появился на юго-востоке Англии”, — напомнила Керкхове.
Она уточнила, что данная мутация коронавируса также была выявлена в Дании, Нидерландах и Австралии.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен.
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