ЕС завершил подготовку к неконтролируемому "Брекзиту"

Европейский Союз завершил подготовку на случай неурегулированного "Брекзита". Сценарий выхода Великобритании из ЕС без соглашения нежелательным, но Брюссель к нему готов, сообщила Европейская комиссия в понедельник, 25 марта.

Меры в 13 ключевых сферах



Поскольку становится все более вероятно, что Соединенное Королевство 12 апреля покинет Европейский Союз без договора, Еврокомиссия завершила приготовления на этот случай, указывается в заявлении.

В частности, ведомство обозначило меры в 13 ключевых областях, в частности, в сфере правил воздушного и наземного транспорта, прав на рыбную ловлю и банковской сфере. При этом оно подчеркнуло, что данные меры способны лишь снизить ущерб от неконтролируемого "Брекзита", но не предотвратить в целом его нанесение.

Еврокомиссия также призвала европейских граждан и бизнес ознакомиться с предполагаемыми последствиями выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения и принять соответствующие меры для подготовки к такому сценарию.

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