ЕС запретил вывозить вакцины от коронавируса за пределы союза

Евросоюз запретил вывоз вакцин коронавируса из союза с 30 января до 31 марта, сообщается на сайте ЕС.
”Цель этой меры — обеспечить своевременный доступ к вакцинам от коронавируса для всех граждан ЕС и решить проблемы с отсутствием прозрачности в экспорте вакцин за пределы ЕС”, — говорится в сообщении.
В частности, Еврокомиссия ”обеспокоена отсутствием прозрачности в том, как работают некоторые компании, и хочет получить полную информацию, чтобы обеспечить выполнение ими своих договорных обязательств”, отметили в ЕС.
Такое заявление там сделали на фоне срыва поставок вакцины от AstraZeneca в Евросоюз. В то же время компания продолжает обеспечивать препаратом Великобританию, которая покинула ЕС.
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