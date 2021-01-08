ЕС заказал еще 300 млн доз вакцины Pfizer

Европейский союз законтрактовал дополнительные 300 млн доз вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Об этом, как сообщает Bloomberg, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

”Я особенно рада, что 75 млн из этого заказа уже будут доступны со второго квартала”, — сказал фон дер Ляйен, — Остальное будет поставлено в третьем и четвертом кварталах”.

Как и предыдущее, новое соглашение состоит из двух частей. ЕС разместил твердый заказ на 200 млн доз с возможностью запросить дополнительные 100 млн уколов.

6 января Евросоюз дал условное разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Оно означает, что компания продолжит предоставлять результаты испытаний в течение двух лет. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.

Тогда фон дер Ляйен заявила, что в ЕК ”полным ходом работают над тем, чтобы утвердить это решение и сделать вакцину доступной в ЕС”.

Вакцина Moderna стала второй, использование которой одобрил регулятор Евросоюза, вакцина Pfizer и BioNTech получила разрешение на использование в ЕС 21 декабря. Оба препарата, по информации разработчиков, показали высокую эффективность: у Pfizer она заявлена на уровне 95%, у Moderna — 94,1 и 100% при тяжелых случаях.

Массовая вакцинация в странах Евросоюза началась 27 декабря. Прививки тогда стали получать жители Германии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Чехии и Италии. Для первого этапа европейской прививочной кампании вакцину производят на заводах Pfizer в Бельгии. Прививочная кампания для жителей самой Бельгии началась 28 декабря.