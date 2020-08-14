ЕС решил ввести санкции против Беларуси

Important discussion of #EU Foreign Ministers on #Belarus, consensus that elections were rigged, EU 🇪🇺 starts working on individual targeted measures against those responsible for violence against peaceful protesters and the election fraud. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) August 14, 2020

ЕС начал работу над списком лиц, на которых будут наложены индивидуальные рестрикции, передает "РИА Новости".

Как заявил Корчок, санкции коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протестные акции после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за его кандидатуру проголосовали более 80 процентов избирателей.

Протесты жестоко подавляются силовиками. В отношении митингующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, было задержано более 6,5 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.