ЕС прокомментировал раздачу российских паспортов в Донбассе

”Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением, как это делает сама Российская Федерация”, — сказал он. По словам Петршичека, Евросоюз не планирует усиливать давление на Москву.

Аналогичное мнение высказал румынский министр Теодор Мелешкану. Он отметил, что новые санкции против России создадут проблемы и самой Украине.

Другой точки зрения придерживается литовский министр Линас Линкявичюс. Он считает решение по выдаче паспортов глубоким нарушением международного права и уверен в том, что должны быть новые санкции.

Ранее, 10 мая, президент Украины Петр Порошенко призвал канцлера Германии Ангелу Меркель ужесточить санкции против России.