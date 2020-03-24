ЕС приостановит действие Пакта стабильности и роста — базового документа еврозоны

Как сообщает "Медуза", совет Евросоюза по экономике и финансам одобрил предложение Еврокомиссии временно приостановить действие базового документа зоны евро — Пакта стабильности и роста.
Пакт стабильности и роста ограничивает уровень госдолга и уровень дефицита бюджета стран еврозоны. Приостановка действия документа позволит правительствам вливать дополнительные средства в экономику для борьбы с последствиями коронавируса.
Еврокомиссияпредложила приостановить действие Пакта стабильности и роста 20 марта. На какой срок планируется приостановка, не уточнялось. Ранее Брюссель никогда не прибегал к подобной мере.
Пакт стабильности и роста был принят в 1997 году. Записанные в нем ограничения по уровню госдолга и дефицита бюджета входят в список критериев, которым должны удовлетворять страны, вступающие в еврозону.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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