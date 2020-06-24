ЕС после открытия границ сохранит запрет на въезд для жителей России, Бразилии и США

Как пишет The New York Times, в руководстве Евросоюза существует два списка "потенциальных стран", жителям которых могут разрешить въезд в страны ЕС. В один из них включены 47 стран, где показатель заражения ниже, чем в среднем по ЕС, во втором — 54 страны, где показатель хуже, но не больше 20. В обоих списках есть, например, Китай, Вьетнам, Куба, Уругвай и Уганда.

Списки составлены на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние 14 дней в расчете на 100 тыс. человек. В ЕС, согласно данным газеты, этот показатель в среднем составляет 16 случаев, в России — 80, в США — 107, а в Бразилии — 190.

"Президент Трамп, а также его российские и бразильские коллеги, Владимир Путин и Жаир Болсонару, <…> с самого начала пренебрежительно относились к кризису, медленно реагировали на научные рекомендации и в результате столкнулись с резким ростом числа новых случаев, в то время как другим частям мира, особенно Европе и Азии, постепенно удалось поставить распространение инфекции под контроль", — утверждает издание.

Запрет на въезд из США также связывают с политическими причинами. В марте этого года Дональд Трамп ввел запрет на въезд в Соединенные Штаты из Евросоюза, и до сих пор не снял его, хотя распространение эпидемии в европейских странах удалось поставить под контроль.

По информации источников The New York Times, рассматриваемые списки пока не утверждены, это может произойти в начале следующей недели. После согласования документов они будут представлены институтами Евросоюза в качестве рекомендаций властям государств и будут пересматриваться каждые две недели с учетом изменения ситуации с распространением вируса. Не исключается, что дипломаты входящих в ЕС государств могут проверять данные о распространении инфекции, которые поступают от властей различных стран.

Напомним, внешние границы Евросоюза начнут постепенно открываться с 1 июля. Ранее сообщалось, что страны ЕС решили действовать скоординированно, разработав единый список стран, в который войдут государства со стабильной эпидемиологической ситуацией. В список могут войти Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория. При этом в заявлении Еврокомиссии отмечается, что если гражданин прибыл из условно безопасной страны, но представляет "опасность для здоровья населения", въезд ему может быть закрыт. Точно так же, если эпидемиологическая ситуация в третьей стране ухудшается, в отношении нее могут быть снова введены ограничения.