07.03.2019, 08:40

ЕС планирует открыть русскоязычный телеканал


Интерфакс
EST
Samsungi kumer UHD 4K teler
Foto: Tiit Blaat

Евросоюз планирует запуск собственного русскоязычного телеканала со съемочными группами во всех регионах Российской Федерации, при этом поначалу он будет вещать в интернете, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в структурах ЕС, знакомые с ходом подготовки проекта.

"Евросоюз открывает собственный русскоязычный телеканал, съемочные группы которого будут представлены во всех российских регионах. Первое время он будет вещать в интернете, основной задачей нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания, знакомый с ходом запуска телеканала, заявил, что "по задумке журналисты должны находиться во всех регионах РФ, чтобы новостные сюжеты были подготовлены в кратчайшие сроки и не теряли актуальности", передает "Интерфакс".

"В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ", — добавил собеседник газеты.

Кроме того, по словам другого источника издания, в Евросоюзе рассчитывают привлечь к сотрудничеству и российских журналистов из оппозиционных изданий.

"Телеканал будет транслировать точку зрения по всем ключевым информационным темам", — отметил собеседник газеты.

Проект, который сейчас находится на этапе доработки, станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет, уверены источники издания. Его финансирование будет осуществляться Евросоюзом, а также частными инвесторами, уточняется в статье.

При этом, отвечая на запрос газеты, в Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили и не опровергли эту информацию.

"По крайней мере, среди коллег в комиссии мы не осведомлены о подобном проекте. У Европейской службы внешних связей (ЕСВС) есть версия сайта на русском языке, который предоставляет всю последнюю информацию о Евросоюзе. Более того, русский язык активно используется и делегациями ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии", — сказали "Известиям" в ЕК.

Читайте также: