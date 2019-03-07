ЕС планирует открыть русскоязычный телеканал

Евросоюз планирует запуск собственного русскоязычного телеканала со съемочными группами во всех регионах Российской Федерации, при этом поначалу он будет вещать в интернете, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники в структурах ЕС, знакомые с ходом подготовки проекта.
"Евросоюз открывает собственный русскоязычный телеканал, съемочные группы которого будут представлены во всех российских регионах. Первое время он будет вещать в интернете, основной задачей нового СМИ станет донесение западной интерпретации происходящих в мире событий до русскоязычного населения", — говорится в публикации.
Один из собеседников издания, знакомый с ходом запуска телеканала, заявил, что "по задумке журналисты должны находиться во всех регионах РФ, чтобы новостные сюжеты были подготовлены в кратчайшие сроки и не теряли актуальности", передает "Интерфакс".
"В ЕС уже давно хотят сделать нечто подобное, чтобы европейская интерпретация событий контрастировала с подачей информации в российских государственных СМИ", — добавил собеседник газеты.
Кроме того, по словам другого источника издания, в Евросоюзе рассчитывают привлечь к сотрудничеству и российских журналистов из оппозиционных изданий.
"Телеканал будет транслировать точку зрения по всем ключевым информационным темам", — отметил собеседник газеты.
Проект, который сейчас находится на этапе доработки, станет коммерческим и выйдет на самоокупаемость за несколько лет, уверены источники издания. Его финансирование будет осуществляться Евросоюзом, а также частными инвесторами, уточняется в статье.
При этом, отвечая на запрос газеты, в Еврокомиссии (ЕК) не подтвердили и не опровергли эту информацию.
"По крайней мере, среди коллег в комиссии мы не осведомлены о подобном проекте. У Европейской службы внешних связей (ЕСВС) есть версия сайта на русском языке, который предоставляет всю последнюю информацию о Евросоюзе. Более того, русский язык активно используется и делегациями ЕС в странах Восточного партнерства и Центральной Азии", — сказали "Известиям" в ЕК.