ЕС осудил задержания оппозиционеров в Белоруссии

Задержания представителей и сторонников оппозиции в Белоруссии нарушают право на свободу слова и собраний, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на своей странице в Twitter.
”Задержания мирных протестующих, журналистов и деятелей оппозиционеров в Белоруссии нарушают свободу слова и свободу собраний и должны немедленно прекратиться”, — написал Боррель.
Глава европейской дипломатии подчеркнул, что предстоящие выборы президента Белоруссии должны пройти свободно и безопасно, с соблюдением обязанностей в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Ранее в Белоруссии был задержан претендент на пост главы государства Виктор Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности ”Белгазпромбанка”. Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром.
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