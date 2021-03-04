ЕС не ведет переговоры о закупке вакцины "Спутник V"

В настоящее время переговоры о закупке для стран Евросоюза российской вакцины "Спутник V" не ведутся, заявил представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает DW.
Ранее стало известно, что европейский медицинский регулятор EMA начал процесс постепенной экспертизы вакцины "Спутник V" для последующей регистрации.
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к процессу постепенной экспертизы российской вакцины "Спутник V" для последующей регистрации. Об этом сообщают Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также европейский регулятор.
Решение Комитета о начале процедуры последовательной экспертизы российской вакцины принято с учетом результатов лабораторных и клинических испытаний препарата на взрослых. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, отмечают в РФПИ.
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