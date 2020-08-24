ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним

По словам Борреля, "мы не признаем его, но мы должны вести с ним диалог". Лукашенко находится в том же положении, что и глава Венесуэлы Николас Мадуро — в Брюсселе не считают, что они были законно избраны. "Нравится вам это или нет, но они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, хотя и не признаем их демократическую легитимность", — отметил Боррель.

"Случай Беларуси несопоставим с случаем Украины", — подчеркнул Жозеп Боррель. Он напомнил, что во время Евромайдана украинские "демонстранты несли европейские флаги", а перед Украиной стоял выбор между европейским и российским направлениями во внешней политике. "ЕС не намеревается превратить Беларусь во вторую Украину", — подчеркнул глава европейской дипломатии.

"Проблема Беларуси не в том, чтобы выбирать между Россией и Европой, а в том, чтобы достичь свободы и демократии", — сказал Жозеп Боррель. В Брюсселе поддерживают стремление белорусов к политическим реформам, но не хотят "выступать в качестве дестабилизирующего фактора".

Ранее, 13 августа, Боррель призвал президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить репрессии против народа и приступить к переговорам с обществом. Если же этого не случится, указал Боррель, ЕС придется пересмотреть отношения с Беларусью и в конечном итоге принять санкции против виновных в насилии, незаконных арестах и фальсификации результатов выборов.