ЕС констатирует растущую вероятность хаотичного "Брекзита"

Хаотичный выход Великобритании из состава Европейского Союза с каждым днем становится все вероятнее. Об этом заявил глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье во вторник, 2 апреля, в Брюсселе вскоре после того, как британский парламент вновь отверг все предложенные ему варианты "Брекзита". "За последние дни сценарий "без сделки" (с Евросоюзом. — Ред.) стал более вероятным, но мы все еще можем надеться, что нам удастся избежать его", — сказал Барнье.

"Соединенному Королевству следует обозначить путь вперед или план", — указал он, предупредив, что если Палата общин британского парламента в ближайшие дни не поддержит согласованный с ЕС договор о порядке "Брекзита", то Лондон покинет ЕС без сделки либо его заставят попросить о более длительной отсрочке "Брекзита".

При этом глава делегации ЕС отметил, что для одобрения такой отсрочки понадобится "хорошее оправдание". Мишель Барнье также предупредил, что в случае одобрения длительной отсрочки Брюссель не станет обсуждать возможность внесения поправок в уже согласованный с Лондоном договор.

Три варианта