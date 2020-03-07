ЕС и НАТО приветствуют начало процесса по делу MH17 и призывают Россию сотрудничать

Процесс по делу MH17 начнется 9 марта. Дело будет слушать суд в Гааге в зале на территории амстердамского аэропорта Схипхол, специально подготовленном для процесса, поскольку большинство жертв гибели самолета — граждане Нидерландов. Обвинения выдвинуты против трех россиян и одного украинца. По данным следствия, самолет MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой "Бук".
Обвиняемые по делу объявлены в международный розыск. Они отрицают свою вину. Поскольку Россия не выдает своих граждан, слушания будут проходить в отсутствие обвиняемых.
Россия постоянно ставит под сомнение выводы международной следственной группы. Мировое сообщество критикует Москву, ссылаясь на то, что она, оказывая поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, фактически создала условия для уничтожения малайзийского самолета.
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