ЕС и НАТО приветствуют начало процесса по делу MH17 и призывают Россию сотрудничать

Европейский Союз приветствовал начало судебного процесса по делу о гибели малайзийского пассажирского самолета MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, и призвал Россию сотрудничать в расследовании этой трагедии, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Начало процесса по делу MH17 — крупная веха в деле установления истины, воздаяния справедливости жертвам и их родственникам и наказания виновных, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени всех 27 стран Евросоюза в субботу, 7 марта, в Брюсселе.

Боррель призвал все страны, включая Россию, сотрудничать в расследовании трагедии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Он указал, что важно выяснить правду и обеспечить справедливость. В то же время Россия по-прежнему выражает сомнения по поводу результатов международного расследования гибели MH17.

Судебный процесс в аэропорту Схипхол