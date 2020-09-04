ЕС грозит санкциями виновным в отравлении Навального

Европейский союз призывает к совместному международному реагированию на отравление оппозиционного политика Алексея Навального и оставляет за собой право принять соответствующие меры, в том числе ввести санкции. Об этом говорится в официальном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, опубликованном в четверг, 3 сентября.

"Европейский союз осуждает самым резким образом покушение на убийство Алексея Навального, отравленного боевым химическим нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок", сходным с тем, что был использован при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", — говорится в документе.

Сотрудничество с ОЗХО в деле об отравлении Навального

Далее глава европейской дипломатии Боррель подчеркивает, что "использование химического оружия абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах, и является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области защиты прав человека".

Европейский союз призвал правительство России сделать "все возможное для расследования этого преступления со всей прозрачностью" и привлечь виновных к ответственности по закону. "Безнаказанность нельзя терпеть, и ее не будут терпеть", — заявил Боррель, призвав Россию к полноценному сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) ради обеспечения независимого международного расследования.

По словам Борреля, Европейский союз продолжит пристально следить за развитием ситуации и обдумывать ее возможные последствия.

Следы "Новичка" в организме Навального

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что Навальный стал жертвой нападения с применением отравляющего вещества. По его словам, спецлаборатория вооруженных сил Германии — бундесвера — провела токсикологический анализ проб, взятых у политика, и выявила следы химического вещества группы "Новичок". Эти выводы не подлежат сомнению, подчеркнул Зайберт.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), выступившая позже на пресс-конференции, подтвердила эту информацию, назвав отравление Алексея Навального"попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России". "Навального хотели заставить замолчать", — сказала глава правительства ФРГ.