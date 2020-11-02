Эрдоган заявил о систематической дискриминации мусульман в Европе

”Так же, как с антисемитизмом боролись после катастрофы Холокоста, сегодня нужно бороться с враждебностью к исламу”, — призвал Эрдоган.

По его словам, у живущих в Европе мусульман отбирают права и свободы. Глава Турции подчеркнул, что подобный курс ”угрожает будущему человечества, культуре сосуществования различных вероисповеданий и культур”.