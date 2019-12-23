Эрдоган заявил, что Турция не справится в одиночку с новой волной беженцев из Сирии

"Более 80 тыс. наших братьев начали бежать из Идлиба к границе с нашей страной. В этом положении Турция в одиночку не сможет справиться с этой волной беженцев", — сказал турецкий лидер.

В ночь с четверга на пятницу войска Сирии отразили два нападения боевиков террористических группировок "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра"), "Ансар ат-Таухид" и "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, погибли 17 сирийских военнослужащих, еще 42 были ранены. Потери радикалов составили до 200 человек убитыми и ранеными.

В субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные наблюдателей ООН сообщил, что за 24 часа после увеличения числа атак в провинции Идлиб регион покинули не менее 18 тыс. человек. По данным телеканала, мирные жители этой сирийской провинции в пятницу направились в сторону турецкой границы.