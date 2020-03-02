Эрдоган предупредил Европу о новых миллионах сирийских беженцев

”С того времени, как мы открыли наши границы, число тех, кто направился в Европу, составило сотни тысяч. Это число скоро будет выражено миллионными цифрами”, — заявил Эрдоган.

Турция открыла свои границы с Евросоюзом для сирийских беженцев в конце февраля. Комментируя это решение, Эрдоган обвинил ЕС в невыполнении обещаний, а также заявил, что Турция ”не обязана принимать такое число беженцев”.

Принципы по урегулированию миграционного кризиса Турция и ЕС согласовали в 2016 году. План, в частности, предусматривал оказание финансовой помощи Анкаре. Турция также согласилась принять обратно всех мигрантов, которые уже попали в Европу, в обмен на удвоенное до 2018 года финансирование обустройства сирийских беженцев в стране.

Ситуация в Сирии обострилась из-за взаимных атак Анкары и сирийских правительственных сил. Так, 27 февраля Турция заявила, что после удара сирийской армии погибли 33 турецких военных. После этого Анкара решила нанести воздушные и наземные удары по позициям сирийских военных и поразила более 200 целей.

В начале февраля Турция также сообщала о гибели турецких военных в результате обстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, напоминает РБК.

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