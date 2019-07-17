Эпоха бумажных документов в России завершается: Дмитрий Медведев сообщил, когда страна перейдет на электронные паспорта

Медведев отметил, что в настоящее время срок перехода запланирован на 2023 год. Это на два года раньше, чем задумывалось изначально.

”Мы можем, действительно, быстрее отказаться от использования бумажных паспортов”, — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Максим Акимов заявил, что в стране разработали два варианта электронных паспортов.

По его словам, первый вариант дизайна — пластик с чипом, а второй — пластик без чипа.

Акимов заявил, что через три года закончится выдача бумажных паспортов в стране, сообщает РИА «Новости».

По словам Акимова, последний паспорт бумажного типа россияне смогут получить в 2022 году.

Он отметил, что жители страны, которые в силу различных причин, не захотят использовать паспорта нового типа, то есть электронные, смогут сохранить бумажные версии. Также он подчеркнул, что за использование паспортов старого типа после 2022 года россиян не будут никак наказывать, ведь это выбор каждого.