Эпидемиолог: коронавирус может затронуть 60% населения планеты

По подсчетам экспертов, каждый зараженный может передать вирус 2,5 другим людям, что ставит под угрозу 60-80% мирового населения, заявил профессор. Он подчеркнул, что даже при уровне смертности в 1% это приведет к большому числу смертей.

Главными задачами на данный момент являются выяснение масштабов эпидемии и определение эффективности принятых Китаем мер по сдерживанию распространения вируса, заявил эпидемиолог. Он пояснил, что другие страны могут перенять меры Китая, если они окажутся эффективными.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.